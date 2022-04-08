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На Харківщині загинув командир одного з батальйонів «Правого сектору»

Анастасія Диняк

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У бою на Ізюмщині у Харківській області загинув командир другого окремого батальйону Добровольчого Українського Корпусу «Правий сектор» Тарас Бобанич. Про це повідомили на Facebook-сторінці батальйону.

Тарас Бобанич воював проти російських окупантів з 2014 року. Брав участь у бойових діях в складі першої окремої штурмової роти Добровольчого Українського Корпусу «Правий сектор».

В 2019 році військовий став заступником Командира ДУК ПС з питань діяльності резервних підрозділів. Вже наступного року був обраний членом Проводу Національно-Визвольного Руху «Правий сектор».

Після повномасштабного вторгнення Росії на територію України Тарас Бобанич очолив другий окремий батальйон ДУК ПС. Герой загинув під час виконання бойового завдання на Ізюмському напрямку.

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