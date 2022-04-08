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ДБР викрило помічників нардепів від ОПЗЖ на співпраці з ворогом

Ольга Денисяка

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Державне бюро розслідувань викрило помічників народних депутатів від забороненої політичної партії «Опозиційна платформа – За життя» на сприянні країні-агресору. Їх підозрюють у колабораціонізмі. Про це повідомили в пресслужбі ДБР.

За даними слідства, у роботі на окупантів помічникам нардепів сприяли співробітники українських правоохоронних органів та силових відомств.

Слідство отримало дані, що до антиукраїнської діяльності причетний помічник-консультант на громадських засадах народного депутата України дев’ятого скликання від політичної партії «Опозиційна платформа – За життя». Він є одним з топменеджерів санкційного телеканалу «112 Україна» та співзасновником молодіжного крила політичної партії «ОПЗЖ».

«За наявною інформацією чоловік регулярно координує розповсюдження російських фейків з представниками держави-агресора через підконтрольні ЗМІ. Він також передає російським кураторам інформацію щодо суспільно-політичного життя нашої держави», – йдеться в повідомленні.

Крім того, отримано інформацію, що спільно з ним цю протиправну діяльність здійснює один із керівників секретаріату фракції «Опозиційна платформа – За життя», особистий юрист та довірена особа народного депутата України дев’ятого скликання Віктора Медведчука.

Працівники ДБР у Києві провели слідчі дії в офісних приміщеннях, а також за адресами проживання даних осіб та вилучили: документацію, яка підтверджує виплати для проведення масових акцій в різних регіонах України, а також план та результати їх проведення; чорнові записи та аналіз суспільно-політичної ситуації в Україні за період проведення війни; протоколи дільничних виборчих комісій; моніторинг заяв українських політичних діячів та їх аналіз; комп’ютери, телефони та інші носії інформації з підтвердженням протиправної діяльності тощо.

Наразі триває комплекс слідчих дій, зокрема, для встановлення місцеперебування фігурантів та їхніх спільників, банківських рахунків, рухомого та нерухомого майна для накладання арешту на користь державного бюджету.

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