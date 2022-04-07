ОСТАННІ НОВИНИ

З-під завалів в Бородянці вже дістали тіла 26 загиблих

Анастасія Диняк

|

У Бородянці на Київщині з-під завалів двох житлових будинків дістали тіла 26 загиблих місцевих мешканців. Про це повідомила генпрокурор Ірина Венедіктова в ефірі українських телеканалів, пише Суспільне.

Наразі завали продовжують розбирати. Під завалами двох будинків знайшли 26 тіл загиблих. Також прокурори встановили факти сексуальних злочинів і катувань мирних мешканців.

Також Венедіктова розповіла, що Бородянку почала бомбити авіація, бо російських танкістів закидали коктейлями Молотова.

«Спочатку танками, вони відчули, що у них кинули чи коктейль Молотова, чи гранату, ми зараз встановлюємо, танки зупинилися, тому що вони боялися заходити у населений пункт, боялися місцевих жителів з коктейлями Молотова. Викликали авіацію, авіація пролетіла і просто знищувала все», – сказала вона.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
«АТБ» допоможе волонтерським рухам безкоштовно доставити гуманітарні вантажі
Анастасія ПИЖ
«АТБ» допоможе волонтерським рухам безкоштовно доставити гуманітарні вантажі

Найбільший український національний ритейлер «АТБ» впровадив можливість оперативної безоплатної доставки гуманітарних ва...

Хмарний оператор GigaCloud запустив оновлений дата-центр у Львові. Чому це важливо для бізнесу під час війни
Омелян ШЕВЧУК
Хмарний оператор GigaCloud запустив оновлений дата-центр у Львові. Чому це важливо для бізнесу під час війни

Хмарний оператор GigaCloud терміново розширив технічні потужності свого майданчика у Львові для потреб бізнесу під час в...

Ціна правди. В Україні військові рф вбили вже 18 журналістів
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Ціна правди. В Україні військові рф вбили вже 18 журналістів

Представники ЗМІ – воїни інформаційного фронту, які також зазнають втрат в Україні. Медійники не лише висвітлюють хід во...

Спогади звільнених військових із російського полону
Наталя ДУЛЯБА
Спогади звільнених військових із російського полону

Українських військових, взятих у полон, росіяни били, морили голодом, примушували дивитись пропагандистські ЗМІ. На них ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів