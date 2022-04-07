З-під завалів в Бородянці вже дістали тіла 26 загиблих

У Бородянці на Київщині з-під завалів двох житлових будинків дістали тіла 26 загиблих місцевих мешканців. Про це повідомила генпрокурор Ірина Венедіктова в ефірі українських телеканалів, пише Суспільне.

Наразі завали продовжують розбирати. Під завалами двох будинків знайшли 26 тіл загиблих. Також прокурори встановили факти сексуальних злочинів і катувань мирних мешканців.

Також Венедіктова розповіла, що Бородянку почала бомбити авіація, бо російських танкістів закидали коктейлями Молотова.

«Спочатку танками, вони відчули, що у них кинули чи коктейль Молотова, чи гранату, ми зараз встановлюємо, танки зупинилися, тому що вони боялися заходити у населений пункт, боялися місцевих жителів з коктейлями Молотова. Викликали авіацію, авіація пролетіла і просто знищувала все», – сказала вона.

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