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Вторгнення росії: в Україні зросла кількість поранених дітей

Ольга Денисяка

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Через повномасштабне вторгнення росії в Україні постраждали понад 464 дітей. Станом на ранок 7 квітня офіційне число дітей-жертв не змінилося – 167. Зросла кількість поранених – більше 297. Про це йдеться в Телеграмі офісу генпрокурора.

За отриманими даними найбільше постраждало дітей у Київській – 86, Донецькій – 81, Харківській – 73, Чернігівській – 50, Миколаївський – 39, Луганській – 32, Запорізькій – 22, Херсонській – 29, столиці – 16, Сумській – 16, Житомирській – 15 областях.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

6 квітня до моргу доставлено тіло 12-річної дівчинки, яка під час обстрілів у березні згоріла в автомобілі на трасі поблизу с. Ягідне Чернігівської області. Стало відомо, що під час тимчасової окупації в березні територій Вишгородського району Київської області, військовослужбовці збройних сил та інших військових формувань РФ, здійснили обстріл цивільного населення смт. Димер. Внаслідок обстрілу отримала поранення дитина, а її батько загинув на місці. 22 березня 4-річний хлопчик отримав тяжкі поранення в результаті артобстрілу міста Харкова.

Внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів пошкоджено 928 закладів освіти. 84 з них зруйновано повністю.

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