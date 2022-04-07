Ворог наніс ще пів сотні ударів по Харківщині

Окупанти продовжують чинити тиск на мирне населення Харкова та знищувати цивільну інфраструктуру. За добу, 6 квітня, ворог наніс 48 ударів із РСЗВ, артилерії та мінометів. Про це йдеться в Телеграмі голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

За його інформацією, внаслідок вчорашнього артилерійського обстрілу у Балаклія загинули троє осіб, багато будинків зруйновані. Вночі росіяни вдарили ракетами по Лозовій, постраждалих немає. Зараз окупанти концентруються на східному напрямку від Харкова.

Голова ОВА закликає евакуйовувати населення в Лозовій та Барвінковому. Там вже вдалося виїхати 15 тисячам громадян. Також мешканців області забезпечують гуманітарною допомогою.

Крім того, Олег Синєгубов заявив, що влада знає про всі маневри та скупчення сил в Ізюмському, Куп’янскому напрямах, де росіяни використовують залізницю. Та запевнив, що наші Збройні Сили України завжди готові до оборони і тримають позиції.

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