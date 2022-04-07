ОСТАННІ НОВИНИ

Воду у ставку біля посольства рф у Вільнюсі пофарбували у кривавий колір

Ольга Денисяка

|

У середу,  6 квітня, воду у ставку перед російським посольством у литовській столиці пофарбували у криваво-червоний колір на знак протесту проти війни, розв’язаної росією в Україні. Про це з посиланням на Delfi повідомляє Укрінформ.

Представник поліції Вільнюського округу Юлія Самороковська зазначила, що це акція протесту, яку погоджено з інспекторами з охорони природи. Фарба не шкідлива для тварин та рослин.

Представник муніципалітету Паулюс Вайтекенас також пояснив, що це художній перформанс, який має на меті звернути увагу світу на військові злочини росії.

Під час перформансу «кривавий ставок» перепливла плавчиня Рута Мейлутіте.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Ціна правди. В Україні військові рф вбили вже 18 журналістів
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Ціна правди. В Україні військові рф вбили вже 18 журналістів

Представники ЗМІ – воїни інформаційного фронту, які також зазнають втрат в Україні. Медійники не лише висвітлюють хід во...

Спогади звільнених військових із російського полону
Наталя ДУЛЯБА
Спогади звільнених військових із російського полону

Українських військових, взятих у полон, росіяни били, морили голодом, примушували дивитись пропагандистські ЗМІ. На них ...

«АТБ» відкрила новий магазин на Львівщині – перший за час війни
Анастасія ПИЖ
«АТБ» відкрила новий магазин на Львівщині – перший за час війни

Найбільша національна мережа «АТБ» відкрила новий магазин – перший за час російського військового вторгнення в Україну. ...

Ціна миру. На що готова піти Україна
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Ціна миру. На що готова піти Україна

На перемовинах із росією українська делегація офіційно представила свої пропозиції щодо миру і нової системи гарантій бе...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів