Воду у ставку біля посольства рф у Вільнюсі пофарбували у кривавий колір

У середу, 6 квітня, воду у ставку перед російським посольством у литовській столиці пофарбували у криваво-червоний колір на знак протесту проти війни, розв’язаної росією в Україні. Про це з посиланням на Delfi повідомляє Укрінформ.

Представник поліції Вільнюського округу Юлія Самороковська зазначила, що це акція протесту, яку погоджено з інспекторами з охорони природи. Фарба не шкідлива для тварин та рослин.

Представник муніципалітету Паулюс Вайтекенас також пояснив, що це художній перформанс, який має на меті звернути увагу світу на військові злочини росії.

Під час перформансу «кривавий ставок» перепливла плавчиня Рута Мейлутіте.

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