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Українські військові захопили техніку протиповітряної оборони ворога

Ольга Денисяка

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Сили спеціальних операцій Збройних сил України захопили техніку протиповітряної оборони російських окупантів. Про це йдеться у Facebook Командування ССО ЗСУ.

Група ССО України захопила кілька одиниць техніки ворожої ППО під час проведення спеціальних дій. Мова йде про БПУ комплексу БУК М1, ЗРК БУК М2.

У командуванні зазначають, що захоплена ворожа техніка є придатною для використання.

«ССО продовжують полювання за особливими та цінними трофеями. Тож іноді, навіть найстрашнішого звіра, краще брати живцем!», – йдеться в повідомленні.

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