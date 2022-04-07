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У Бучі знайшли три місця масових поховань

Анастасія Диняк

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У Бучі на Київщині виявили три місця масових поховань. Наразі зафіксовано більше трьохсот вбитих українців. Про це пише Суспільне.

Мер Бучі Анатолій Федорук розповів, що кожного дня у місті знаходять тіла мирних мешканців. Вже нарахували понад триста загиблих.

«Станом на вчорашній вечір було 320 цивільних. З тілами зараз працюють фахівці – криміналісти, правоохоронці, але кількість виявлених тіл зростає з кожним днем. Тому що їх виявляють у приватних садибах, парках, скверах, де була можливість, коли не було обстрілу, прикопувати тіла. Люди намагалися поховати загиблих, щоби собаки не розтягували. Зараз у селах громади у таких тимчасових похованнях щодня знаходимо нові тіла», – сказав Федорук.

За словами мера міста, у Бучі виявлено три місця масових поховань – територія підприємства «Украгропостач», там російські окупанти скидали тіла людей із зав’язаними руками. Друге місце на вулиці Вокзальній та Яблунській. У дитячому таборі «Променистий» також знайшли людей із зав’язаними руками та кульовими отворами.

За словами посадовця, більшість людей загинуло від кульового поранення у голову.

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