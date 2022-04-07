Сьогодні евакуювали понад 4 тисячі українців

У четвер, 7 квітня, гуманітарними коридорами евакуювали 4 676 людей. Про це повідомила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

Так, з Маріуполя та Бердянська на власному транспорті та автобусах до Запоріжжя доїхали 3 256 людей. Серед них 1205 маріупольців, решта – жителі міст Пологи, Василівка, Бердянськ та Мелітополь.

З міст Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне та Кремінна в Луганській області сьогодні вдалося евакуювати 1 420 людей.

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