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Санкції гальмують виконання військового замовлення в рф, – розвідка

Наталя Дуляба

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Російські компанії мають серйозні проблеми при виконанні військових замовлень через інфляцію та введені економічні санкції. Про це свідчать дані Головного управління розвідки Міноборони України, оприлюднені у Facebook.

Українська розвідка отримала доповідь апарату уряду рф про проблеми, які виникли у ході виконання контрактів державного замовлення підприємствами оборонно-промислового комплексу.

У документі йдеться про те, що російські компанії зіштовхнулись з серйозними проблемами при виконанні військових замовлень. Інфляція через введенні санкції «з’їдає» передбачені під виробництво зброї кошти, а додаткових в бюджеті рф просто немає.

«З тексту доповіді випливає, що для уникнення підвищення цін, зафіксованих державним замовленням, уряд рф дозволив укладати контракти з єдиним постачальником. Втім це не призвело до очікуваного результату. Ціна виконання робіт все одно зросла через суттєве подорожчання матеріалів та комплектуючих. А наполягання міністерства оборони рф на фіксації цін призводить лише до збитків для визначеного «єдиного виконавця» військового замовлення», – кажуть українські розвідники.

Наразі виконання замовлення міноборони рф поставлено під питання через брак коштів та неузгодженість дій між урядом і виробниками. Ця ситуація, пояснює розвідка, є прямим наслідком введених міжнародних санкцій до росії в цілому і до її ВПК зокрема.

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