Російські окупанти намагаються наступати на кількох напрямках, – Генштаб

Станом на четвер, 7 квітня, російські окупаційні війська намагаються йти в наступ відразу на кількох напрямках: на Південнобузькому, Таврійському, Донецькому і Сєверодонецькому напрямках. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ, опублікованому у Fаcebook.

Так, станом на 18:00 год. 7 квітня на Сіверському напрямку противник завершує перегруповання та відновлення боєздатності підрозділів Центрального військового округу у визначених районах Брянської та Курської областей. У Генштабі не виключають імовірність подальшого направлення цих підрозділів на інші операційні напрямки, зокрема і для ведення бойових дій на Донецькому та Луганському напрямках.

На Слобожанському напрямку ворог проводить активні заходи з нарощування системи управління та зв’язку в інтересах наступального угруповання військ.

«В районі Харкова до п’яти батальйонних тактичних груп ворога продовжують блокувати місто та обстрілювати його з реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії та мінометів. Окупанти утримують Ізюм, намагаються продовжити наступ у напрямку на Слов’янськ та Барвінкове», – йдеться в повідомленні.

На Донецькому і Таврійському напрямках противник продовжує здійснювати вогневий вплив та ведення штурмових дій. Завдає ракетно-бомбових ударів, веде артилерійський вогонь по цивільній інфраструктурі населених пунктів. Порт «Бердянськ» окупанти використовують для перекидання озброєння, військової техніки та особового складу.

Ворог також активізував зусилля на Сєверодонецькому напрямку. Намагається продовжувати наступ в районах населених пунктів Донецький, Новотошківське і Попасна. Також противник намагався здійснити наступ у районах населених пунктів Мар’їнка, Борівське та Солодке. Спроби наступу успіху не мали.

«Імовірно, окупанти в найближчий час намагатимуться прорвати оборону наших військ в Сєверодонецькому, Авдіївському та Кураховському районах», – кажуть у Генштабі.

На Південнобузькому напрямку противник вів артилерійський вогонь, на окремих напрямках застосовував армійську авіацію. Намагається продовжити наступальні дії у напрямку населеного пункту Олександрівка, а також намагається не допустити подальшого просування підрозділів Збройних Сил України.

Корабельні угруповання противника в акваторіях Чорного і Азовського морів продовжують наносити ракетні удари по території України, ізольовувати район ведення бойових дій та вести розвідку.

На Волинському напрямку існує імовірність ракетно-бомбових ударів ворога по об’єктах військової та цивільної інфраструктури з території республіки білорусь.

На Поліському напрямку противник активних дій не проводив, підрозділи окупантів, що виведені на територію республіки білорусь, здійснюють демонстраційні дії, аби не допустити перекидання тамтешніх підрозділів ЗСУ на інші напрямки.

Окупаційна влада продовжує обмежувати права громадян України на тимчасово зайнятих територіях. Так, у Запорізькій області російські окупанти заборонили виїзд чоловікам у бік підконтрольної українській владі території. Також продовжує збільшуватись дефіцит товарів першої необхідності, особливо продовольчих, що в подальшому може призвести до ускладнення гуманітарної ситуації в зайнятому російськими окупантами регіоні.

«Сили оборони України, завдаючи втрат, продовжують відтісняти ворога та звільняти тимчасово захоплені окупантами території на окремих напрямках», – додають у Генштабі.

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