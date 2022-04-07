Росію відсторонили від Ради ООН з прав людини

Генеральна асамблея ООН призупинила роботу Росії у Раді з прав людини. За це проголосували 93 країни. Про це пише CNN.

Так, у четвер, 7 квітня, на засіданні Генасамблеї ООН за ухвалення відповідної резолюції проголосували 93 країни. Проти були 24 країни та ще 58 утрималися.

Таким чином право членства Росії в РПЛ було призупинено через грубі та систематичні порушення прав людини.

Заступник посла Росії в ООН Геннадій Кузьмін заявив, що резолюція не має нічого спільного з фактами.

«Росія відкидає неправдиві звинувачення на нашу адресу, засновані на постановці подій і широко розповсюджених фейках», – сказав Кузьмін.

Венесуела не підтримала резолюцію, оскільки без Росії неможливо буде досягти мирової угоди. Представник Казахстану заявив, що свідчення щодо масових вбивств в Бучі на Київщині потребують незалежного розслідування.

Також перед голосуванням посол Китаю в ООН Чжан Цзюнь наголосив, що країна буде голосувати проти резолюції. За його словами, призупинення членства Росії може спричинити серйозні наслідки.

«Китай закликає всі сторони працювати разом в одному напрямку, щоб створити можливості для миру та перспективи для переговорів. Китай і надалі відстоюватиме неупереджену позицію та відіграватиме відповідальну та конструктивну роль», – додав посол Китаю.

Зауважимо, з ініціативою виключення Росії з Ради ООН із прав людини виступили Британія і США. Причиною назвали повідомлення про звірства російських військових у Бучі на Київщині.

Зазначимо, що у резолюції Генасамблеї ООН від 2006 року, якою створено Раду з прав людини, зазначено, що «члени Ради повинні підтримувати найвищі стандарти у сфері заохочення та захисту прав людини». Асамблея уповноважена шляхом голосування двома третинами її членів припиняти права та привілеї члена Ради, якщо він наполегливо вчиняє грубі та систематичні порушення прав людини.

Генасамблея обирає від груп країн за географічним принципом членів Ради з прав людини, які займають 47 місць. Термін повноважень кожного члена становить три роки. Нині до неї, крім Росії, входять, зокрема, Венесуела, Лівія, Вірменія, Судан.

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