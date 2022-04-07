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Оприлюднили графік евакуаційних потягів на 7 квітня

Ольга Денисяка

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«Укрзалізниця» оприлюднила графік евакуаційних потягів на 7 квітня: в межах України та закордон. Про це йдеться на сайті перевізника.

Краматорськ:

  • 10:00 – 274/273 Краматорськ – Львів
  • 16:00 – 276/275 Краматорськ – Львів
  • 18:00 – 278/277 Краматорськ – Львів

Покровськ:

  • 12:00 – 7933 Покровськ – П’ятихатки
  • 13:00 – 236/235 Покровськ – Чернівці
  • 14:00 – 7935 Покровськ – П’ятихатки
  • 16:30 – 234/233 Покровськ – Чоп

Інші:

  • 14:00 – 5501 Новозолотарівка – Лозова
  • 17:00 – 7731 П’ятихатки – Львів
  • 19:00 – 7733 П’ятихатки – Львів
  • 20:00 – 236/235 Чернівці – Кривий Ріг
  • 23:30 – 234/233 Чоп – Дніпро

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