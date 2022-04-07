Оприлюднили графік евакуаційних потягів на 7 квітня

«Укрзалізниця» оприлюднила графік евакуаційних потягів на 7 квітня: в межах України та закордон. Про це йдеться на сайті перевізника.

Краматорськ:

10:00 – 274/273 Краматорськ – Львів

16:00 – 276/275 Краматорськ – Львів

18:00 – 278/277 Краматорськ – Львів

Покровськ:

12:00 – 7933 Покровськ – П’ятихатки

13:00 – 236/235 Покровськ – Чернівці

14:00 – 7935 Покровськ – П’ятихатки

16:30 – 234/233 Покровськ – Чоп

Інші:

14:00 – 5501 Новозолотарівка – Лозова

17:00 – 7731 П’ятихатки – Львів

19:00 – 7733 П’ятихатки – Львів

20:00 – 236/235 Чернівці – Кривий Ріг

23:30 – 234/233 Чоп – Дніпро

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