Оприлюднили графік евакуаційних потягів на 7 квітня

«Укрзалізниця» оприлюднила графік евакуаційних потягів на 7 квітня: в межах України та закордон. Про це йдеться на сайті перевізника.
Краматорськ:
- 10:00 – 274/273 Краматорськ – Львів
- 16:00 – 276/275 Краматорськ – Львів
- 18:00 – 278/277 Краматорськ – Львів
Покровськ:
- 12:00 – 7933 Покровськ – П’ятихатки
- 13:00 – 236/235 Покровськ – Чернівці
- 14:00 – 7935 Покровськ – П’ятихатки
- 16:30 – 234/233 Покровськ – Чоп
Інші:
- 14:00 – 5501 Новозолотарівка – Лозова
- 17:00 – 7731 П’ятихатки – Львів
- 19:00 – 7733 П’ятихатки – Львів
- 20:00 – 236/235 Чернівці – Кривий Ріг
- 23:30 – 234/233 Чоп – Дніпро
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Ольга Денисяка