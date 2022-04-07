На трасі Львів-Самбір-Ужгород частково перекрили рух через зсув

Перед селом Сянки Львівської області на автодорозі Н-13 Львів-Самбір-Ужгород трапився зсув ґрунту. Через це на ділянці можливе часткове перекриття руху. Про це йдеться у Facebook Служби автомобільних доріг Закарпаття.

3 квітня на трасі відбувся зсув земляного полотна дороги через проведення геологічних робіт.

Наразі можливе тимчасове перекриття руху автотранспорту. Водіїв, які їдуть до Львівщини із Закарпаття, просять за можливості користуватися автодорогою М-06 Київ-Чоп.

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Фото: Facebook/Служби автомобільних доріг Львівщини