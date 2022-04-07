На Тернопільщині зафіксували випадок дифтерії

На Чортківщині 29-річній вимушеній переселенці підтвердили дифтерію. Про це пише Суспільне.

Так, у суботу, 2 квітня, до Чортківської лікарні звернулася 29-річна жінка зі Слов’янська на Донеччині з підозрою на дифтерію. Того ж дня діагноз підтвердився.

За словами директорки обласного центру контролю хвороб Оксани Чайчук, небезпеки для поширення хвороби в області немає. Хвора і усі контактні особи під наглядом медиків.

«Контактними є понад 70 людей. 2 квітня у вогнищі проводилися усі необхідні профілактичні заходи. Обстежені всі контактні особи. Проведено дезінфекційні заходи. Вивчено вакцинальний статус усіх контактних. Люди, які були у вогнищі зараз проходять антибіотикотерапію. І проводиться щеплення проти дифтерії», – наголосила вона.

Також Чайчук додала, що востаннє дифтерію на Тернопільщині фіксували в 2019 році в чоловіка, який приїхав з іншої області. Серед жителів Тернопільщини дифтерію востаннє фіксували в 2012 році.

Зауважимо, дифтерія – це гостре інфекційне захворювання, яке передається повітряно-крапельним шляхом та характеризується здебільшого запаленням слизових оболонок ротоглотки. Хвороба переважно вражає серцево-судинну та нервову системи, нирки.

Захворювання на дифтерію може мати такі прояви:

біль у горлі;

підвищена температура, лихоманка;

набряк слизової оболонки ротоглотки;

наліт на мигдалинах сірого кольору, осиплість голосу;

набряк шиї;

збільшення шийних, підщелепних лімфатичних вузлів.

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