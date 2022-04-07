На Сумщині вбили військового, який рятував поранених

Російські окупанти вбили українського військового, який намагався врятувати поранених з поля бою під Глуховим на Сумщині. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
Молодший сержант Михайло Несольоний намагався вивезти поранених військових під час бою під Глуховим. Санітарний автомобіль з маркуванням Червоного Хреста, яким керував молодший сержант, потрапив під ворожий обстріл.
Унаслідок обстрілу Михайло загинув. Усі поранені, що знаходилися в авто, залишилися живі.
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Анастасія Диняк