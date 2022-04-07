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На Луганщині не залишилося жодної вцілілої лікарні

Анастасія Диняк

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З початку війни в Україні російські військові обстріляли кожен медичний заклад на Луганщині. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За словами Гайдая, ворог навмисно знищує усі медзаклади Луганщини, аби не дати шансів врятувати постраждалих українців.

Також окупанти зруйнували нову сучасну Рубіжанську лікарню з високотехнологічним обладнанням.

«Нині лікарня залишилася на окупованій частині міста, орки знімають там відео та звинувачують українських військових у руйнуваннях. Зрадник-головний лікар підігрує кадирівцям, хоча абсолютно точно знає, хто і коли зруйнував лікарню», – йдеться у повідомленні.

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