На 7 квітня запланували десять гуманітарних коридорів

Станом на 7 квітня погоджено десять гуманітарних коридорів для евакуації людей із населених пунктів, постраждалих унаслідок бойових дій в Україні, у Луганській, Запорізькій та Донецькій областях. Про це повідомила віце-прем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, передає офіс президента.

Так, у Донецькій області запланований виїзд людей на власному транспорті з Маріуполя до Запоріжжя.

У Запорізькій області погоджена евакуація на власному транспорті з Бердянська, Токмака та Мелітополя до Запоріжжя.

Також будуть відправлені автобуси:

З міста Енергодара люди зможуть виїхати на власному транспорті до Запоріжжя.

У Луганській області погоджено такі коридори:

З міста Сєвєродонецька до міста Бахмута. Місце збору – проспект Хіміків, 28.

З міста Лисичанська до міста Бахмута. Місце збору – ГТВ (РТИ), квартал 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324.

З міста Попасної до міста Бахмута. Місце збору – вулиця Первомайська, 42.

З міста Рубіжного до міста Бахмута.

З міста Гірського до міста Бахмута. Місце збору – вулиця Гагаріна, 13.

«Евакуація з міст Луганської області проводитиметься за умови дотримання режиму припинення вогню з боку окупаційних військ», – додала Ірина Верещук.

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