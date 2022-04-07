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На 7 квітня запланували десять гуманітарних коридорів

Ольга Денисяка

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Станом на 7 квітня погоджено десять гуманітарних коридорів для евакуації людей із населених пунктів, постраждалих унаслідок бойових дій в Україні, у Луганській, Запорізькій та Донецькій областях. Про це повідомила віце-прем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, передає офіс президента.

Так, у Донецькій області запланований виїзд людей на власному транспорті з Маріуполя до Запоріжжя.

У Запорізькій області погоджена евакуація на власному транспорті з Бердянська, Токмака та Мелітополя до Запоріжжя.

Також будуть відправлені автобуси:

  • З міста Енергодара люди зможуть виїхати на власному транспорті до Запоріжжя.
  • У Луганській області погоджено такі коридори:
  • З міста Сєвєродонецька до міста Бахмута. Місце збору – проспект Хіміків, 28.
  • З міста Лисичанська до міста Бахмута. Місце збору – ГТВ (РТИ), квартал 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324.
  • З міста Попасної до міста Бахмута. Місце збору – вулиця Первомайська, 42.
  • З міста Рубіжного до міста Бахмута.
  • З міста Гірського до міста Бахмута. Місце збору – вулиця Гагаріна, 13.

«Евакуація з міст Луганської області проводитиметься за умови дотримання режиму припинення вогню з боку окупаційних військ», – додала Ірина Верещук.

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