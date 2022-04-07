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Країни «Великої сімки» засудили звірства Росії в Бучі

Анастасія Диняк

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Міністри закордонних справ країн «Великої сімки» спільно засудили вбивства мирних жителів в Бучі російськими військовими. Про це пише CNN.

У четвер, 7 квітня, у Брюсселі відбулася спільна зустріч США, Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Канади, Японії та представників ЄС. Також взяв участь міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

«Ми підкреслюємо, що відповідальні за ці жахливі дії та звірства, включаючи будь-які напади на цивільних осіб та руйнування цивільної інфраструктури, будуть притягнуті до відповідальності та притягнені до відповідальності», – йдеться у заяві.

Також представники країн наголосили на своїй «непохитній підтримці Україні» та заявили про готовність посилювати економічний тиск на Росію.

«Разом з міжнародними партнерами «Велика сімка» підтримуватиме і посилюватиме тиск на Росію, вводячи скоординовані додаткові обмежувальні заходи, щоб ефективно перешкодити спроможності Росії продовжити агресію проти України. Ми працюватимемо разом, щоб зупинити будь-які спроби обійти санкції», – заявили вони.

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