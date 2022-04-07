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Японія звернулася до суду в Гаазі щодо злочинів росіян на Київщині

Анастасія Диняк

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Японія звернулася до Міжнародного кримінального суду з прохання розслідувати злочини російських окупантів на Київщині. Про це пише CNN.

Так, у вівторок, 5 квітня, прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда закликав Міжнародний кримінальний суд розслідувати звірства Росії на території Київської області, зокрема в Бучі.

«Вбивство цих невинних мирних жителів є військовим злочином, і наша країна звернулася до Міжнародного кримінального суду з проханням розслідувати це. Я вважаю, що Росія повинна бути притягнута до суворої відповідальності», – заявив Кісіда.

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