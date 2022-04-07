«АТБ» допоможе волонтерським рухам безкоштовно доставити гуманітарні вантажі

Найбільший український національний ритейлер «АТБ» впровадив можливість оперативної безоплатної доставки гуманітарних вантажів до постраждалих від війни та мирних регіонів країни. Гуманітарний проєкт «АТБ-пошта» — безоплатна альтернатива поштово-кур’єрським службам України, які зіткнулися зі складнощами у своїй діяльності під час війни, мають проблеми з транспортуванням, а подекуди суттєво підвищили розцінки на свої послуги.

«Корпорація «АТБ» запускає безоплатну доставку термінових гуманітарних посилок для переселенців, благодійних організацій і волонтерських центрів у деякі регіони країни, — повідомила деталі проєкту пресслужба корпорації «АТБ». — Транспортне підприємство компанії, враховуючи наявне транспортне сполучення та за підтримки працюючих магазинів мережі й розподільчих центрів, зможе безоплатно надавати таку послугу».

Гуманітарний проєкт «АТБ-пошта» має можливість здійснювати доставки за такими маршрутами курсування транспорту мережі:

Львів – Одеса;

Львів – Дніпро – Харків;

Одеса – Львів;

Одеса – Дніпро – Харків;

Дніпро – Одеса;

Дніпро – Львів;

Харків – Дніпро – Одеса;

Харків – Дніпро – Львів.

Щоб здійснити безоплатну відправку гуманітарного вантажу за допомогою ініціативи «АТБ-пошта», слід заповнити спеціальну форму на офіційному сайті компанії у сервісі «Звернення організацій» з приміткою «Запит на послугу ”АТБ-пошта”». Цей гуманітарний сервіс приймає для безоплатної доставки посилки, габарити яких не перевищують 50 см х 50 см х 70 см, а вага не більш як 30 кг.

Транспортно-логістична система торговельної мережі «АТБ» зберегла працездатний стан, допомагаючи у посиленому режимі забезпечувати функціонуючі магазини «АТБ» по всій території України продуктами харчування та товарами першої необхідності. Тому «АТБ» має змогу допомогати волонтерським рухам та організаціям реалізовувати гуманітарні проєкти для українців.

З початку війни Росії проти України корпорація «АТБ» надала українцям допомогу продуктами харчування та товарами першої необхідності на суму понад 100 мільйонів гривень. Основні зусилля компанії спрямовані на підтримку мирних мешканців під час евакуацій, населенню у місцях прямих бойових зіткнень, медичним установам і дитячим лікарням, волонтерським організаціям і рухам, місцям тимчасового перебування переселенців. У перші дні війни корпорація «АТБ» підтримала обороноздатність України — перерахувала до держбюджету 100 мільйонів гривень авансового податкового платежу.

Для українського війська і підрозділів тероборони «АТБ» у мережі своїх працюючих магазинів організувала збір допомоги — харчі, речі першої необхідності й елементи екіпірування адресно доставляються транспортом «АТБ» захисникам України.

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