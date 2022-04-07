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Аферистка з Прикарпаття наживалась на житлі для переселенців

Наталя Дуляба

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Кіберполіція викрила 30-річну мешканку Івано-Франківщини, яка ошукувала переселенців, здаючи їм в оренду неіснуюче житло через OLX. Про це йдеться на сторінці Нацполіції України у Facebook.

Як встановили правоохоронці, жінка розміщувала в інтернеті, зокрема на платформі OLX,  фейкові оголошення надання в оренду житла на Прикарпатті. Головною умовою була передплата на картку. Однак отримавши гроші, зловмисниця більше не виходила на зв’язок.

На гачок аферистки потрапили більше 30 переселенців, які змушені були втікати від війни. На псевдооренді жителька Прикарпаття заробила близько 50 тисяч гривень.

Під час обшуку в оселі фігурантки поліцейські вилучили мобільні телефони та банківські карти, які вона використовувала у протиправній діяльності.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.190 ККУ (шахрайство). Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. Підозрюваній вже обрали запобіжний захід – тримання під вартою.

Також аферистка до своїх махінацій залучила й свого співмешканця. Наразі вирішується питання щодо оголошення підозри спільнику.

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