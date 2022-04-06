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ЗСУ звільнили ще три населених пункти на Херсонщині

Анастасія Диняк

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У Херсонській області українські військові звільнили три населені пункти, які є частинами Високопільської та Нововоронцовської територіальних громад. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

«Ворог, в результаті наступальних дій Збройних Сил України, втратив контроль над населеними пунктами Добрянка, Нововознесенське і Трудолюбівка. Тривають бої у районі населеного пункту Олександрівка», – йдеться у повідомлені.

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