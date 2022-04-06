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ЗСУ знищили ще один підрозділ росіян та їхніх охоронців-спецпризначенців

Наталя Дуляба

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Українські десантники ліквідували російський підрозділ радіоелектронної боротьби та спец призначенців, які їх охороняли. Про це йдеться на сторінці Генштабу ЗСУ у Facebооk.

Так, воїни однієї з десантно-штурмових бригад ЗСУ ліквідували підрозділ радіоелектронної боротьби збройних сил російської федерації.

Цей підрозділ охороняли військовослужбовці однієї з бригад спеціального призначення головного управління генерального штабу зс рф. Їх теж знищено.

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