За час війни у Києві ворог вбив 89 людей та зруйнував 167 будинків

У столиці від початку війни загинули 89 людей, ще 398 дістали поранення. Про це пише hromadske.

Так, у Києві російські окупанти пошкодили 167 житлових будинків. Крім того, пошкоджені 44 школи, 26 дитячих садків та один дитячий будинок. Постраждали й 11 адміністративних будівель.

У житлових будинках спутінь руйнування різна. Це будинки від двох до чотирнадцяти поверхів.

«Щодо будинків, які постраждали найбільше, буде проведено експертизу. Якщо їх неможливо експлуатувати, то за такими будинками ухвалюватиметься окреме рішення. На жаль, такі будинки теж є», – зауважив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник.

Він також додав, що від дій окупантів постраждали два спортивні об’єкти, 5 об’єктів соціальної сфери, 17 – охорони здоров’я, 10 – культурної сфери та 48 об’єктів транспортної інфраструктури.

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