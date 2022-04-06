Ворог втратив вже 18 600 військових та 150 літаків

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже 18 600 військових, 150 літаків та 135 гелікоптерів. Про це йдеться у Facebook Генштабу ЗСУ.
З 24 лютого до 6 квітня загальні втрати Росії становлять:
особового складу ‒ 18 600 осіб,
танків ‒ 684 од,
бойових броньованих машин ‒ 1 861 од,
артилерійських систем – 332 од,
РСЗВ ‒ 107 од,
засоби ППО ‒ 55 од,
літаків – 150 од,
гелікоптерів – 135 од,
автомобільної техніки ‒ 1 324 од,
кораблі /катери ‒ 7 од,
цистерн з ПММ ‒ 76,
БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 96,
Спеціальна техніка ‒ 25,
Пускові установки ОТРК/ТРК ‒ 4.
У Генштабі додають, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
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Анастасія Диняк