Ворог втратив вже 18 600 військових та 150 літаків

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже 18 600 військових, 150 літаків та 135 гелікоптерів. Про це йдеться у Facebook Генштабу ЗСУ.

З 24 лютого до 6 квітня загальні втрати Росії становлять:

особового складу ‒ 18 600 осіб,

танків ‒ 684 од,

бойових броньованих машин ‒ 1 861 од,

артилерійських систем – 332 од,

РСЗВ ‒ 107 од,

засоби ППО ‒ 55 од,

літаків – 150 од,

гелікоптерів – 135 од,

автомобільної техніки ‒ 1 324 од,

кораблі /катери ‒ 7 од,

цистерн з ПММ ‒ 76,

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 96,

Спеціальна техніка ‒ 25,

Пускові установки ОТРК/ТРК ‒ 4.

У Генштабі додають, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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