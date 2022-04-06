Українців за кордоном закликають до масштабних активних дій на підтримку України

Громадські активісти, журналісти, актори та науковці закликають українців, які живуть за кордоном, до проведення масштабних активних дій – демонстрацій, акції, підписання петицій – для підтримки України та її перемоги. Про це повідомляє Радіо Свобода.

«Ми дуже вдячні країнам Заходу та їх лідерам за підтримку нашої держави у боротьбі із російським загарбником. Водночас кроки, які зробили для нас наші західні партнери є недостатніми та не дозволяють на даний час зупинити воєнні злочини Путіна проти України. Довгі вагання політиків, їх хибна віра, що війна не торкнеться інших народів призводить до зростання нахабності та цинізму у діях російсько-фашистських військ та продукує у них відчуття безкарності», – йдеться у зверненні.

Тому українців за кордоном закликають активно «просувати політичні та економічні вимоги, що дієво зупинять Путіна».

На думку підписантів звернення, потрібно вимагати додаткових санкцій щодо повної торговельної блокади Росії, виключення Росії з постійних членів Радбезу ООН та позбавлення її участі в інших міжнародних організаціях як країни-агресора, а також активізувати зусилля щодо збору доказів для притягнення Росії та її керівництва до Міжнародного кримінального суду.

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