ОСТАННІ НОВИНИ

Українців за кордоном закликають до масштабних активних дій на підтримку України

Ольга Денисяка

|

Громадські активісти, журналісти, актори та науковці закликають українців, які живуть за кордоном, до проведення масштабних активних дій – демонстрацій, акції, підписання петицій – для підтримки України та її перемоги. Про це повідомляє Радіо Свобода.

«Ми дуже вдячні країнам Заходу та їх лідерам за підтримку нашої держави у боротьбі із російським загарбником. Водночас кроки, які зробили для нас наші західні партнери є недостатніми та не дозволяють на даний час зупинити воєнні злочини Путіна проти України. Довгі вагання політиків, їх хибна віра, що війна не торкнеться інших народів призводить до зростання нахабності та цинізму у діях російсько-фашистських військ та продукує у них відчуття безкарності», – йдеться у зверненні.

Тому українців за кордоном закликають активно «просувати політичні та економічні вимоги, що дієво зупинять Путіна».

На думку підписантів звернення, потрібно вимагати додаткових санкцій щодо повної торговельної блокади Росії, виключення Росії з постійних членів Радбезу ООН та позбавлення її участі в інших міжнародних організаціях як країни-агресора, а також активізувати зусилля щодо збору доказів для притягнення Росії та її керівництва до Міжнародного кримінального суду.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Спогади звільнених військових із російського полону
Наталя ДУЛЯБА
Спогади звільнених військових із російського полону

Українських військових, взятих у полон, росіяни били, морили голодом, примушували дивитись пропагандистські ЗМІ. На них ...

«АТБ» відкрила новий магазин на Львівщині – перший за час війни
Анастасія ПИЖ
«АТБ» відкрила новий магазин на Львівщині – перший за час війни

Найбільша національна мережа «АТБ» відкрила новий магазин – перший за час російського військового вторгнення в Україну. ...

Ціна миру. На що готова піти Україна
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Ціна миру. На що готова піти Україна

На перемовинах із росією українська делегація офіційно представила свої пропозиції щодо миру і нової системи гарантій бе...

Чотири історії полеглих Героїв України Академії сухопутних військ
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Чотири історії полеглих Героїв України Академії сухопутних військ

Національна академія сухопутних військ опублікувала чотири історії героїв України, які віддали своє життя за захист Бать...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів