ОСТАННІ НОВИНИ

Українські військові зі «Стугни» знищили ворожу бронетехніку з екіпажем

Наталя Дуляба

|

Десантники розбили бронетехніку росіян із екіпажем з протитанкового ракетного комплексу «Стугна-П». Про це йдеться на сторінці Генштабу ЗСУ у Facebook.

Бронетехніку росіян разом з екіпажем знищила 81 окрема бригада Десантно-штурмових військ Збройних Сил України. Бійці ліквідували чергову бронетанкову техніку окупантів разом з її екіпажем завдяки успішному розрахунку протитанкового ракетного комплексу «Стугна-П».

Генштаб оприлюднив відео, на якому видно момент влучання у ворожу ціль:

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Ціна правди. В Україні військові рф вбили вже 18 журналістів
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Ціна правди. В Україні військові рф вбили вже 18 журналістів

Представники ЗМІ – воїни інформаційного фронту, які також зазнають втрат в Україні. Медійники не лише висвітлюють хід во...

Спогади звільнених військових із російського полону
Наталя ДУЛЯБА
Спогади звільнених військових із російського полону

Українських військових, взятих у полон, росіяни били, морили голодом, примушували дивитись пропагандистські ЗМІ. На них ...

«АТБ» відкрила новий магазин на Львівщині – перший за час війни
Анастасія ПИЖ
«АТБ» відкрила новий магазин на Львівщині – перший за час війни

Найбільша національна мережа «АТБ» відкрила новий магазин – перший за час російського військового вторгнення в Україну. ...

Ціна миру. На що готова піти Україна
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Ціна миру. На що готова піти Україна

На перемовинах із росією українська делегація офіційно представила свої пропозиції щодо миру і нової системи гарантій бе...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів