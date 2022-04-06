Українські військові зі «Стугни» знищили ворожу бронетехніку з екіпажем

Десантники розбили бронетехніку росіян із екіпажем з протитанкового ракетного комплексу «Стугна-П». Про це йдеться на сторінці Генштабу ЗСУ у Facebook.

Бронетехніку росіян разом з екіпажем знищила 81 окрема бригада Десантно-штурмових військ Збройних Сил України. Бійці ліквідували чергову бронетанкову техніку окупантів разом з її екіпажем завдяки успішному розрахунку протитанкового ракетного комплексу «Стугна-П».

Генштаб оприлюднив відео, на якому видно момент влучання у ворожу ціль:

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.