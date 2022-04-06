У Бердянську росіяни заблокували роботу гуманітарного центру

У Бердянську на Запоріжжі окупанти насильно утримують людей у заблокованому гуманітарному центрі. Про це повідомили на сторінці влади міста.

У середу, 6 квітня, близько 10:00 озброєнні російські військові приїхали в гуманітарний центр у Центрі дитячої та юнацької творчості.

Приміщення центру заблоковано, а працівників та волонтерів утримують в актовій залі.

«Що там відбувається – невідомо. Ні з ким зі співробітників центру немає зв’язку», – йдеться у повідомленні.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.