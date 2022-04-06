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Шмигаль пояснив, як відновлюватимуть звільнені міста

Ольга Денисяка

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Наразі уряд працює над тим, аби в усі звільнені населені пункти відновилась подача електроенергії та води. Також запровадили механізм оцінки пошкодженого майна. Про це зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Уряду 5 квітня.

«За останні кілька днів українські війська звільнили від окупантів Київську, Чернігівську та Сумську області. Весь світ побачив сотні вбитих і закатованих українців, побачив майже повністю зруйновані міста, побачив майже повністю зруйновану критичну інфраструктуру. Наша задача – відновити життя на цих територіях, наскільки це можливо», – сказав прем’єр-міністр.

Так, Кабінет Міністрів ухвалив низку рішень для допомоги постраждалим від окупації населеним пунктам. Зокрема, затверджено механізм оцінки пошкоджених будівель, аби зрозуміти, які підлягають відновленню, а які – ні.

«Паралельно з оцінкою пошкоджень «Укрзалізниця» буде закуповувати будівельні матеріали для їх подальшої передачі на місця. Будемо одразу проводити відновлювальні роботи там, де це можливо. Будемо допомагати містам і селам, які пережили цей жах», – відзначив Денис Шмигаль.

Глава Уряду підкреслив, що значних пошкоджень зазнала й критична інфраструктура. Зокрема, газопроводи, лінії електропередач, водопостачання.

За його словами, «Нафтогаз» допоможе профінансувати відновлення такої інфраструктури. Для цього через «Ощадбанк» компанії буде надано кредит на 4,5 млрд грн, що також дозволить «Нафтогазу» закупати блакитне паливо, забезпечувати його подальший видобуток, платити податки й дивіденди в бюджет.

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