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СБУ роздобула секретні карти і списки знищених на Донеччині окупантів

Наталя Дуляба

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Силовики здобули секретні карти росіян щодо захоплення Донеччини, а також списки військових рф, яких знищили ЗСУ у цій області. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила Служба безпеки України.

Карти, які є у розпорядженні силовиків, датовані 22 лютого і розповідають про плани окупантів із захоплення всієї території Донецької області.

Крім того, СБУ володіє списками російських військових, які воювали на Донеччині і були знищені силами ЗСУ. При цьому у відомстві наголошують: саме ці списки демонструють, що путінський режим відправив на війну в Україну курсантів Московського вищого військового командного училища. І їх не просто відправили воювати, а оформили це як стажування.

Також серед здобутих документів СБУ виявила:

  • талони на відрядження без зазначення місця перебування та строку відрядження;
  • списки зведеного мотострілецького батальйону, серед яких – багато строковиків і курсантів;
  • паспорти громадян рф, військові квитки тощо.

«Виявлена документація буде долучена до матеріалів кримінальних проваджень як докази злочинів рашистів та особисто путіна для міжнародних судів. Власники документів не встигли здатися в полон або ж втекти з України. Вони отримали гідне покарання за вчинені злочини – смерть», – кажуть в українській Службі безпеки.

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