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Російські генерали піаряться на війні, а нагороди роздають своїм родичам, – розмови окупантів

Наталя Дуляба

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Російські солдати нарікають на вище військове керівництво, яке перетворило війну в Україні на власний піар і роздає нагороди родичам. Про це говорять самі окупанти в телефонній розмові, яку перехопила Служба безпеки України.

Силовики, які регулярно перехоплюють телефонні розмови російських військових, кажуть, що серед них наростає невдоволення діями свого керівництва, а рядові солдати вже погрожують бунтами.

Так, в одній з розмов окупант скаржиться на російських генералів, які піаряться на війні в Україні та роздають високі нагороди своїм родичам.

«Телевидение приезжало сюда. Генералы приехали, награды вручали. И пацаны генералам как начали мозги вынимать: «Мы сейчас оружие сложим. Идите вы нах*й… побудьте тут сутки, бл*», – розповідає окупант.

Він нарікає, що рашисти дають нагороди за війну в Україні «по блату». Зокрема, у його підрозділі – це син начальника ППО, який насправді «сидить в тилу».

Ще один «нагороджений», за словами співрозмовників, вже на другий день війни втік додому. Втім це не завадило йому отримати «героя России» і тепер про нього пишуть усі росЗМІ.

«Я здесь 40 дней на передовой с пацанами, а он пид*р в России пиво пьет да в Instagram всякую ху*ню выкладывает…», – обурюється загарбник.

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