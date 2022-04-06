Росіяни знову обстріляли Сєвєродонецьк

Російські окупанти обстріляли Сєвєродонецьк на Луганщині. У місті горять 10 багатоповерхівок. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

У середу, 6 квітня, ворог обстріляв старі райони міста з артилерії.

«Знову маємо цинічний обстріл житлових районів Сєвєродонецька. Полум’ям охоплено одразу 10 багатоповерхівок, торговельний центр, гаражі – жодного стратегічного, військового об’єкта», – йдеться у повідомленні.

Наразі рятувальники гасять полум’я і розбирають завали. Інформація про потерпілих уточнюється.

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