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Росіяни намагаються приховати злочини у Маріуполі

Анастасія Диняк

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Вище керівництво Росії наказало знищити усі свідоцтва злочинів своєї армії в Маріуполі. Про це повідомили у Маріупольській міській раді.

Після широкого розголосу звірства росіян в Бучі на Київщині, в Маріуполі запрацювали мобільні крематорії ворога.

«Тиждень тому обережні оцінки вказували на 5 тисяч загиблих. Але з огляду на розміри міста, катастрофічні руйнування, тривалість блокади та жорсткий спротив, жертвами окупантів могли стати десятки тисяч цивільних маріупольців», – йдеться в повідомленні.

Саме тому Росія не дає зелене світло місії Туреччини та іншим ініціативам з порятунку та повної евакуації Маріуполя. Окрім того, всіх потенційних свідків звірств окупантів намагаються ідентифікувати через фільтраційні табори та знищити.

«Очевидці повідомляють, що рашисти залучили до спеціальних бригад зачистки місцевих та терористів «днр». Вони збирають та спалюють тіла замордованих та вбитих в результаті російського вторгнення жителів Маріуполя. Координує роботу цих груп беспосередньо самопроголошений мер-колабораціоніст Костянтин Іващенко».

Мер Маріуполя додав, що таких масштабів трагедії світ не бачив від часів існування концтаборів нацистів.

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