ООН зафіксувала 1480 загиблих цивільних за час війни

В ООН офіційно зафіксували, що через війну в Україні вже 1480 цивільних громадян загинули та ще 2195 дістали поранення. Про це йдеться у звіті Управління Верховного комісара ООН з прав людини.

Так, станом на понеділок, 4 квітня, в Україні від війни загинули чи постраждали 3675 українців.

Серед 1480 загиблих цивільних: 331 чоловік, 211 жінок, 22 дівчинки і 40 хлопчиків, а також 61 дитина і 815 дорослих, стать яких ще не вдалось встановити.

З 2195 поранених: 253 чоловіки, 194 жінки, 43 дівчинки і 40 хлопчиків, а також 100 дітей і 1565 дорослих, стать яких ще не вдалось встановити.

Найбільше постраждалих від війни у Донецькій та Луганській областях – 1539. Серед них 474 загиблих та 1065 поранених.

«В інших областях України (м. Київ, Черкаській, Чернігівській, Харківській, Херсонській, Київській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Запорізькій, Дніпропетровській та Житомирській областях), у місцях, які перебували під контролем Уряду на момент, коли сталися жертви, зафіксовано 2136 випадків (1006 загиблих та 1130 поранених)», – йдеться у звіті.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.