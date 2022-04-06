Окупанти визнали провал на інформаційному фронті і посилюють цензуру в армії

Російське командування скаржиться на інформаційний вплив, який чинять ЗСУ й українські спецслужби, тож забороняють своїм солдатам користуватись інтернетом. Про це йдеться у документі окупантів, який роздобуло і опублікувало Головне управління розвідки Міноборони України.

Українська розвідка оприлюднила «Виписку з наказу заступника командувача західного воєнного округу з воєнно-політичної роботи», яку командування окупантів розіслало у військові частини.

У цьому документі йдеться про те, що «командири всіх ступенів зіштовхнулись з протидією особового складу», який висловлює невдоволення війною в Україні. На думку російського командування, провина за зниження мотивації та панічні настрої військових лягає на інтернет та на популярні месенджери.

«Автори документу нарікають на те, що основними способами впливу на російських військових обрані: «вплив на історичну пам’ять (викривлення історичних фактів історії росії), маніпулювання думками за рахунок агентів впливу», а також розповсюдження неправдивої, на думку окупантів, інформації про події та ситуацію в зоні бойових дій», – каже українська розвідка.

Тому вище військове командування видало наказ вжити заходів щодо «обмеження виходу особового складу в телекомунікаціно-інформаційну мережу інтернет з персональних мобільних пристроїв з розширеними мультимедійними можливостями».

Окупанти вважають, що саме використання сучасних технологій призводить до збільшення кількості крадіжок документів із відміткою «Для службового користування». Тому боротися з цим хочуть, підвищивши контроль за доступом до інформації та спілкуванням в месенджерах.

Тому згідно з вказівками командування російським військовим або заборонять зовсім, або піддаватимуть жорсткій цензурі всі повідомлення та будь-яку інформацію, розміщену в «телекомунікаціно-інформаційній мережі інтернет».

«Сам факт появи подібного документу засвідчує ефективність українських інформаційних військ у протидії агітації окупантів», – наголошує українська розвідка.

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