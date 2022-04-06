На Луганщині окупанти зруйнували 11 будинків

За добу російські окупанти обстріляли житлові квартали Рубіжного, Лисичанська, Попасної, Сєвєродонецька, Тошківки. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

У вівторок, 5 квітня, ворог артобстрілами завдав шкоди двом багатоповерхівкам та дев’ятьом приватним будинкам.

«У старій частині Сєвєродонецька стялося займання гаражів, у Рубіжному – цистерни з азотною кислотою, попередньо – без наслідків. У будинку в Попасній вигоріли одразу три поверхи», – йдеться в повідомленні.

Унаслідок обстрілів загинув мешканець Рубіжного. Ще п’ятеро людей поранені. Сімох вдалося живими дістати з-під завалів.

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