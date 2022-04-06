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На концертах у різних країнах зібрали понад 83 мільйони євро для України

Анастасія Диняк

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На концертах у країнах Європи зібрали понад 83 мільйони євро для допомоги українським військовослужбовцям та постраждалим громадянам. Про це повідомила співачка Джамала на своїй Facebook-сторінці.

Джамала зазначила, що вважає своїм обов’язком розповідати всьому світу про злочини Росії проти України та закликати допомагати українцям.

Європейці вже зібрали понад 83 мільйони євро на допомогу.

3,3 мільйони євро відправили глядачі фіналу Нацвідбору на Євробачення у Берліні. У рамках кампанії ARD, найбільшого телерадіоконсорціуму Німеччини, зі збору коштів для людей в Україні було зібрано близько 67 мільйонів євро. Усі кошти передані організаціям Aktion Deutschland Hilft та Bündnis Entwicklung Hilft, що надають допомогу українцям.

Ще 52 тисячі євро зібрали на шоу «Голос» у Литві. Усю суму передали Blue/Yellow, які допомагають українській армії.

На концерті «We are one» в Бухаресті, до якого долучилися Том Оделл, Армін ван Бюрен та інші, зібрали 950 тисяч євро.

На Concert For Ukraine у Бірмінгемі для українців зібрали 13,4 мільйони фунтів стерлінгів. У концерті взяли участь Ед Ширан, Грегорі Портер та інші.

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