Дані із супутника підтвердили, що людей у Бучі вбили під час окупації

Супутникові знімки компанії Maxar Technologies свідчать про те, що тіла вбитих на вулицях Бучі почали з’являтися там із 9 березня, невдовзі після того, як місто опинилося під російською окупацією. Це спростовує брехливі заяви рф про те, що нібито людей убили після відходу російських військ, інформує The New York Times.

Огляд відео та супутникових знімків The Times показує, що багато мирних жителів було вбито понад три тижні тому, коли російські військові контролювали місто. На одному відео, знятому членом місцевої ради 2 квітня, видно безліч тіл, розкиданих по вулиці Яблунській у Бучі. Супутникові знімки, надані The Times компанією Maxar Technologies, показують, що принаймні 11 із них перебували на вулиці з 11 березня, коли місто контролювали війська рф.

Деякі тіла лежали посеред вулиці понад три тижні.

Раніше повідомлялось про вбитих людей на вулицях Бучі. Що по собі залишили російські окупанти (18+).

Відео: Ukrainian Military

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