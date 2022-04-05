ЗСУ знищили вже 18 500 окупантів та 150 ворожих літаків

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже 18 500 військових, 150 літаків та 134 гелікоптери. Про це йдеться у Facebook Генштабу ЗСУ.
З 24 лютого до 5 квітня загальні втрати Росії становлять:
особового складу ‒ 18 500 осіб,
танків ‒ 6376 од,
бойових броньованих машин ‒ 1 858 од,
артилерійських систем – 322 од,
РСЗВ ‒ 107 од,
засоби ППО ‒ 55 од,
літаків – 150 од,
гелікоптерів – 134 од,
автомобільної техніки ‒ 1 322 од,
кораблі /катери ‒ 7 од,
цистерн з ПММ ‒ 76,
БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 94,
Спеціальна техніка ‒ 25,
Пускові установки ОТРК/ТРК ‒ 4.
У Генштабі додають, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
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Анастасія Диняк