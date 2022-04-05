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ЗСУ знищили вже 18 500 окупантів та 150 ворожих літаків

Анастасія Диняк

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Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже 18 500 військових, 150 літаків та 134 гелікоптери. Про це йдеться у Facebook Генштабу ЗСУ.

З 24 лютого до 5 квітня загальні втрати Росії становлять:

особового складу ‒ 18 500 осіб,

танків ‒ 6376 од,

бойових броньованих машин ‒ 1 858 од,

артилерійських систем – 322 од,

РСЗВ ‒ 107 од,

засоби ППО ‒ 55 од,

літаків – 150 од,

гелікоптерів – 134 од,

автомобільної техніки ‒ 1 322 од,

кораблі /катери ‒ 7 од,

цистерн з ПММ ‒ 76,

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 94,

Спеціальна техніка ‒ 25,

Пускові установки ОТРК/ТРК ‒ 4.

У Генштабі додають, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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