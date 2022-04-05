Зеленський створив делегацію для переговорів з рф про гарантії безпеки

Президент України Володимир Зеленський утворив делегацію України для участі у переговорах з російською федерацією щодо підготовки та узгодження проекту договору про гарантії безпеки України. Про це йдеться у відповідному указі президента.

До складу делегації увійшли:

Арахамія Давид Георгійович – народний депутат України, глава делегації

Костін Андрій Євгенович – народний депутат України, член делегації (за згодою)

Лубінець Дмитро Валерійович – народний депутат України, член делегації (за згодою)

Малюська Денис Леонтійович – Міністр юстиції України, член делегації

Подоляк Михайло Михайлович – радник Керівника Офісу Президента України, член делегації

Резніков Олексій Юрійович – Міністр оборони України, член делегації

Точицький Микола Станіславович – заступник Міністра закордонних справ України, член делегації

Умєров Рустем Енверович – народний депутат України, член делегації (за згодою)

Малиновський Олександр Петрович – юрист-міжнародник, експерт делегації

Чалий Олександр Олександрович – Надзвичайний і Повноважний Посол України, експерт делегації.

Указом голові делегації дозволено вносити за погодженням з Міністром закордонних справ України зміни до складу делегації України; залучати в установленому порядку для забезпечення роботи делегації України працівників державних органів, підприємств, установ, організацій за погодженням з їх керівниками, наукових радників та експертів.

Також затвердитли директиви делегації щодо підготовки та узгодження проекту договору про гарантії безпеки України. Однак вони не розголошуються.

Кабінету Міністрів України необхідно забезпечити фінансування витрат, пов’язаних із участю делегації України у переговорах з Російською Федерацією з підготовки та узгодження проекту договору про гарантії безпеки України.

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