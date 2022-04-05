Випускник Національної академії сухопутних військ отримав звання Героя України

В Ірпені на Київщині отримав поранення випускник Національної академії сухопутних військ молодший лейтенант Ігор Дикун. За героїзм йому присвоїли звання Героя України. Про це повідомили в Академії.

У середу, 23 березня, в Ірпені почалося загострення бойових дій.

«Їхні дії неважко було прорахувати: БМД та БМП відпрацьовували про наших позиціях, щоб виявити вогневі точки. 24 березня зранку орки накривали артилерійським і мінометним вогнем місця, з яких напередодні діставали вогневу відсіч. Обстріл то вщухав, то посилювався, а вже близько 15-ї години орки розпочали наступ», – згадує військовий.

Українські захисники утримували власні позиції, поки ворожі бронемашини і піхота не розпочали обходити з правого флангу. Десять бійців, у тому числі і Ігор Дикун, з гранатометами вийшли на фланг можливого прориву.

«Дві БМД майже зайшли у тил оборонцям. А ось третя машина – БМП-3, була дещо на відстані. Біля неї скупчилось до відділення рашистів. Було прийнято рішення знешкодити її. Між будинками рухались дві бронемашини, які заходили у тил наших оборонців», – каже Ігор.

Ігорю Дикуну вдалося знешкодити одного «кадирівця» та вразити кулеметника та стрільця з автоматом. Також він здійснив постріл із гранатомета і знищив ворожий БМД. Один з поранених окупантів влучив Ігорю і плече і в ногу. Наразі молодший лейтенант знаходиться на лікування у шпиталі. Йому присвоєно звання Героя України.

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