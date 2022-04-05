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В Україні зафіксували кібератаки на користувачів Телеграм

Ольга Денисяка

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В Україні заффіксували кібератаки, спрямовані на отримання доступу до облікових записів Telegram. Про це повідомляють Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, та Кіберполіція України.

Злочинці розповсюджували серед українців повідомлення зі шкідливим посиланнями на начебто вебсайт Telegram, щоб отримати несанкціонований доступ до облікових записів, зокрема і з можливістю перехоплення одноразового коду з SMS.

У результаті подібних атак зловмисники викрадають дані сесії, перелік контактів та історії листування в Telegram.

Українські кіберфахівці заблокували хостинг, з якого велися атаки, однак зловмисники «переїжджають» на хостинги рф.

«Будьте пильними та у жодному разі не переходьте за підозрілими посиланнями. Також необхідно встановити додатковий пароль для двоетапної автентифікації в Telegram (разом із кодом, що надходить в SMS). Додатково необхідно у налаштуваннях Telegram завершити усі сеанси, крім поточного», – застерігають українців.

Якщо ж ви отримували подібні повідомлення, то потрібно терміново інформувати  CERT-UA та Кіберполіцію.

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