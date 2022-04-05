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У Будапешті вандали пошкодили виставку про війну в Україні

Андрій Котенський

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Виставку «російсько-українська війна зблизька», відкриту у Будапешті тиждень тому, невідомі розмалювали написами угорською мовою. Про це повідомляють угорські ЗМІ, серед яких azonnali, 24.hu, пише Українська правда.

За їхньою інформацією, стенди зі світлинами розмалювали увечері або в ніч виборів.

«Посольство України в Угорщини глибоко шоковане пошкодженням фотовиставки «російсько-українська війна зблизька», яка була відкрита 29 березня на площі Ж.Моріца. Ми тим більше вражені, що це пошкодження, за інформацією угорських ЗМІ, відбулося в ніч на 4 квітня – тобто вже після того, як увесь світ мав змогу побачити всі ті жахіття, які залишили після себе російські окупанти в звільнених від них Бучі, Ірпені та Гостомелі», – відреагувала посол України в Угорщині Любов Непоп.

Як пише Azonnali, відкриття виставки минуло також не дуже спокійно, кілька хуліганів під час офіційних промов викрикували проросійські гасла.

24.hu зазначає, що в головному відділі поліції Будапешта заявили їм, що не знають про випадок. Районний відділ відкрив провадження за фактом вандалізму після повідомлень у пресі.

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