Цьогоріч ринки зерна у світі втратять близько 120 мільярдів доларів

Збитки світової торгівлі зерном становлять приблизно 120 мільярдів доларів через війну в Україні. Про це пише Bloomberg.

Чверть світової торгівлі зерном припадала на постачання з України та Росії. Наразі в Україні близько 15 мільйонів тонн кукурудзи осіннього врожаю, яка мала потрапити на світові ринки.

Ринки зерна вже готуються до нових потрясінь і оцінюють втрати у близько 120 мільярдів доларів.

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