СБУ перехопила розмову військ рф, де наказують вбивати цивільних

Служба безпеки України оприлюднила телефонні розмови де військові рф віддають наказ вбивати цивільне населення Україна, а також їхній страх перед реальним військом України.

«Да валите их всех нах*й! Есть гражданские – в расход всех, бл*дь!» – ось такі команди отримують російські загарбники від своїх командирів.

Беруть до виконання, а потім російські політики і пропагандисти розповідають байки про «постановки».

Ні, не постановки. Це – злочини, за які треба відповідати!

Водночас, як свідчать нові перехоплені Службою безпеки розмови, загарбники скиглять, як діти, коли доводиться воювати проти вмотивованої армії, а не мирних людей.

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