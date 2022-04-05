ОСТАННІ НОВИНИ

СБУ перехопила розмову військ рф, де наказують вбивати цивільних

Андрій Котенський

|

Служба безпеки України оприлюднила телефонні розмови де військові рф віддають наказ вбивати цивільне населення Україна, а також їхній страх перед реальним військом України.

«Да валите их всех нах*й! Есть гражданские – в расход всех, бл*дь!» – ось такі команди отримують російські загарбники від своїх командирів.

Беруть до виконання, а потім російські політики і пропагандисти розповідають байки про «постановки».

Ні, не постановки. Це – злочини, за які треба відповідати!

Водночас, як свідчать нові перехоплені Службою безпеки розмови, загарбники скиглять, як діти, коли доводиться воювати проти вмотивованої армії, а не мирних людей.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Спогади звільнених військових із російського полону
Наталя ДУЛЯБА
Спогади звільнених військових із російського полону

Українських військових, взятих у полон, росіяни били, морили голодом, примушували дивитись пропагандистські ЗМІ. На них ...

«АТБ» відкрила новий магазин на Львівщині – перший за час війни
Анастасія ПИЖ
«АТБ» відкрила новий магазин на Львівщині – перший за час війни

Найбільша національна мережа «АТБ» відкрила новий магазин – перший за час російського військового вторгнення в Україну. ...

Ціна миру. На що готова піти Україна
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Ціна миру. На що готова піти Україна

На перемовинах із росією українська делегація офіційно представила свої пропозиції щодо миру і нової системи гарантій бе...

Чотири історії полеглих Героїв України Академії сухопутних військ
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Чотири історії полеглих Героїв України Академії сухопутних військ

Національна академія сухопутних військ опублікувала чотири історії героїв України, які віддали своє життя за захист Бать...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів