Розробники Fortnite зібрали гроші для України

Розробники онлайн відеогри Fortnite зібрали для України понад 140 мільйонів доларів. Про це повідомили на сторінці гри у Twitter.

Так, Fortnite спільно з Xbox зібрали 144 мільйони доларів на гуманітарну допомогу Україні.

«Ми щиро вдячні всім, хто долучився до нас і підтримав гуманітарною допомогою людей, які постраждали від війни в Україні», – йдеться в повідомленні.

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