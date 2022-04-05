Розробники Fortnite зібрали гроші для України

Розробники онлайн відеогри Fortnite зібрали для України понад 140 мільйонів доларів. Про це повідомили на сторінці гри у Twitter.
Так, Fortnite спільно з Xbox зібрали 144 мільйони доларів на гуманітарну допомогу Україні.
«Ми щиро вдячні всім, хто долучився до нас і підтримав гуманітарною допомогою людей, які постраждали від війни в Україні», – йдеться в повідомленні.
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Анастасія Диняк