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Росіянам «злили» базу даних на херсонських активістів

Андрій Котенський

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Мер окупованого Херсона Ігор Колихаєв розповів, що росіяни у місті «працюють» з активістами та військовими, мають на них всю інформацію, пише Українська правда.

За словами Колихаєва, місцеві «доброзичливці» повністю злили базу даних на всіх активістів, які перебували у місті.

«У них виявилися особисті справи на кожного мого профільного заступника, інформація умовно від родоводу дружини до прізвиська коханого собачки. Те саме стосується тероборони та херсонських учасників бойових дій, які були в Донецьку та Луганську, дані про те, де вони живуть і чим володіють», – повідомив Ігор Колихаєв

Він також уточнив, що російські окупанти зараз ходять до будинків активістів та військових і мародерять там.

«Мародерять у будинках. Наразі повністю тут знаходиться Росгвардія, ФСБ, які «обробляють» активістів, «працюють» за АТОшниками. Вони знають про всіх від початку до кінця. І тому я не можу зрозуміти, як саме знищувалися бази даних при відході з міста СБУ та поліції. Тобто можна показово спалювати особисті справи, але залишити у своїй серверні диски. Розумієте, про що я говорю?», – повідомив мер Херсона.

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