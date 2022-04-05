Президент Німеччини: Політика щодо Росії була помилковою

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр вперше заявив, що політичні рішення щодо співпраці з Росією були помилкою. Про це пише Радіо Свобода.

Так, у своїй заяві у понеділок, 4 квітня, Штайнмаєр наголосив, що рішення про «створення загальноєвропейського дому за участі Російської Федерації» було неприйнятним.

«Моя відданість газопроводу «Північний потік-2» була явною помилкою. Ми трималися за мости, в які Росія більше не вірила, про що нас попереджали наші партнери», – заявив він.

Також президент Німеччини додав, що він очікував, що Путін «не піде на повну економічну, політичну та моральну руйнацію своєї країни заради свого імперського безумства».

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