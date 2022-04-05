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Столичний пологовий будинок «Лелека» почав прийом в жіночій консультації у Львові

Омелян Шевчук

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Київський пологовий будинок «Лелека» розпочав прийом пацієнтів в жіночій консультації у Львові. Приміщення надали небайдужі, а обладнання перевезли з обстріляного столичного закладу. Частина медперсоналу «Лелеки» задля безпеки тимчасово переїхала на захід країни, тож тепер вони працюють у «Лелека-Львів».

Жіноча консультація «Лелека-Львів» приймає пацієнтів за адресою: м. Винники, вул. Сухомлинського, 18 (Львівська обл.) з понеділка по п’ятницю з 09:00 до 18:00 та у суботу з 10:00 до 16:00. Записатися на прийом можна за телефоном: +38 050 170 03 40

Професійну медичну допомогу та послуги у «Лелека-Львів» можуть отримувати наявні клієнти медзакладу, згідно з раніше отриманими пакетами. Також тут чекають на нових пацієнтів.

У «Лелека-Львів» працює професійна висококваліфікована команда лікарів. Тут можна отримати пренатальну діагностику від спеціалістів з міжнародною акредитацією the Fetal Medicine Foundation. Заклад використовує сучасні підходи з планування та спостереження вагітності, а також гінекологічних профоглядів та амбулаторного лікування будь-яких гінекологічних проблем. Обстеження проводяться на інноваційному обладнані. Детальніше про послуги дивіться за тут

Слід зауважити, що пологовий будинок «Лелека» – перший та єдиний госпітальний заклад в Україні, який отримав сертифікат JCI  (Joint Commission International, США) – найпрестижнішої міжнародної системи акредитації медичних закладів.

Пологовий будинок «Лелека», що розташований у столиці в Пущі Водиці, з першого дня війни надавав медичну допомогу вагітним жінкам, породіллям, а також пораненим. Адже з початком активних бойових дій в районі медзакладу ворог діяв зухвало, мерзенно, по-фашистськи, беручи за ціль лікарні й пологові будинки. «Лелеку» цілеспрямовано обстрілювали, маючи за мету знищити всіх – і поранених, і вагітних з ненародженими малюками, і щойно народжених немовлят, і персонал… Будівля зазнала значних пошкоджень. Тому 9 березня пологовий будинок був змушений призупинити роботу заради безпеки пацієнтів та персоналу. Всі, хто знаходився в приміщенні, були евакуйовані.

«Зважаючи на те, що наразі чимало людей вимушені покинути домівки та переїхати у більш безпечні місця, зокрема, на захід країни, вирішили відкрити жіночу консультацію у Львові. Адже серед переміщених осіб чимало й наших клієнтів, яким ми продовжимо надавати послуги, відповідно до їх пакетів. З приміщенням нам допомогли небайдужі. Ми перевезли з обстріляного пологового будинку частину обладнання. Персонал “Лелека-Львів” – це наші працівники, які також наразі перебувають у статусі тимчасово переміщених осіб», – зазначили в «Лелека».

Все буде Україна!

Довідка

Пологовий будинок “Лелека” – сучасна медична установа, яка надає спеціалізовану висококваліфіковану акушерсько-гінекологічну і неонатологічну медичну допомогу на рівні світових стандартів.

Пологовий будинок «Лелека» – перший та єдиний госпітальний заклад акредитований JCI – золотий стандарт якості в охороні здоров’я у світі, що пройшов акредитацію від американської комісії JCI.

Пологовий будинок «Лелека» – це новітнє обладнання, інноваційні підходи і сучасні технології, світові медичні стандарти, що застосовуються в гінекології, родопомочі, інтенсивній терапії та реанімації новонароджених.

За 5 років роботи нам довірились пацієнти з 30 країн світу.

Переможець Української народної премії у номінації «Найкращий пологовий будинок року» – 2017, 2018, 2020 і в 2021 роках.

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